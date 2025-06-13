Криптобиржа Binance открывает доступ для сирийцев после отмены санкций США

Binance позволит пользователям в Сирии торговать криптовалютами, включая биткойн, на платформе после решения США отменить санкции против страны в прошлом месяце. Об этом сообщила компания в четверг.

Сирийский фунт также теперь можно использовать для покупки и продажи криптовалют на бирже.

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом месяце сделала неожиданное объявление об отмене санкций против Сирии, где исламистское правительство пришло к власти после свержения бывшего лидера Башара Асада в декабре.

Трамп заявил, что принял это решение по просьбе Саудовской Аравии, которая была ведущим сторонником отмены санкций.

Новые лидеры Сирии стремятся достичь быстрого прогресса в улучшении государственных услуг, включая подключение к Интернету, в стране после 14 лет гражданской войны и десятилетий западных санкций.