В Беларуси постепенно внедрять цифровой рубль начнут к середине 2026 года

К середине 2026 года в Беларуси начнется постепенное внедрение цифрового рубля. Об этом заявил председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко в интервью издательскому дому «Беларусь сегодня».

По его словам, это сделает финансовые операции еще более быстрыми, удобными и безопасными.

«Что касается цифрового белорусского рубля, то это не просто дань моде, а стратегическая необходимость. Весь мир движется в сторону цифровых национальных валют, и мы не можем оставаться в стороне, иначе придется пользоваться чужими цифровыми деньгами. Национальный банк еще в 2022 году приступил к реализации проекта по созданию цифрового белорусского рубля. Главные цели — это, во-первых, укрепление нашего платежного суверенитета. Во-вторых, это новый технологический уровень для платежной системы, которая будет работать в том числе на технологии блокчейн. И, в-третьих, это снижение издержек при расчетах — как для предприятий во внешней торговле, так и для обычных платежей внутри страны», - сказал Головченко, которого цитирует пресс-служба Нацбанка.

Он также рассказал о цифровизации финансового сектора страны.

«Безусловно, цифровизация — это ключ к доступности финансовых услуг для каждого белоруса. Национальный банк видит своей приоритетной задачей дальнейшее развитие современной технологической среды. Сегодня оплата телефоном, QR-кодом или бесконтактной картой — уже привычное дело. Доля безналичных платежей в рознице достигла уже 64%. Мы пошли дальше: создана Межбанковская система идентификации, благодаря которой любой гражданин может, не выходя из дома, стать клиентом любого банка страны и получить необходимые услуги. Мы упростили процедуру заключения юридически значимых сделок: теперь многие из них можно совершать в электронном виде, используя современные программные средства, без необходимости применения электронной цифровой подписи, что раньше могло быть барьером для некоторых граждан», - рассказал глава Нацбанка.

Кроме того, для повышения удобства и безопасности платежей внедрена возможность использования биометрических данных для подтверждения операций.

«Активно развивается и Система мгновенных платежей, позволяющая переводить деньги родным или друзьям за считанные секунды, зная лишь номер их мобильного телефона, в том числе и за рубеж. Национальный банк продолжит поддерживать внедрение таких инноваций, обеспечивая надежную технологическую и правовую основу», - заверил Головченко.