Предоставление займов гражданам и юрлицам в Беларуси ужесточится

На заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва принят в первом чтении законопроект "Об изменении законов".

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, законопроектом предусмотрено установление запретов на предоставление займов:

физическим лицам ИП и юрлицами, не осуществляющими микрофинансовую деятельность, за исключением займов собственным работникам;

в иностранной валюте между физическими лицами, а также в эквиваленте иностранных валют или в условных денежных единицах (за исключением близких родственников);

под залог единственного жилого дома (квартиры).

Кроме того, вводятся ограничения по размерам процентов и неустойки (штрафа, пени), взыскиваемых по договорам займа между физическими лицами.

Устанавливается запрет на использование в рекламе рекламодателей, не являющихся микрофинансовыми организациями, в том числе в их наименованиях, слов «заем», «микрозаем», «микрофинансирование», «деньги в долг» или производных от этих слов.

Власти ожидают, что все это будет способствовать усилению борьбы с недобросовестными займодавцами, защите прав и имущественных интересов граждан, а также сократит количество обращений, содержащих жалобы на некачественное оказание услуг.