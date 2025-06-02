Биткоин-инициативы Пакистана вызвали вопросы у МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность касательно инициатив Пакистана в области криптовалют и искусственного интеллекта. Об этом пишут местные СМИ.

Власти страны заявили о выделении 2 ГВт избыточной электроэнергии на майнинг биткоина и питание дата-центров для обслуживания сферы ИИ. Выступая на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, советник премьер-министра по криптовалютам Билал бин Сакиб анонсировал создание национального резерва в цифровом золоте.

Инициативы вызвали резкую реакцию со стороны МВФ, который запросил срочные разъяснения относительно правового обеспечения объявленных шагов и распределения электроэнергии на фоне ее хронического дефицита.

Источник издания в Минфине признал, что власти не уведомили международную организацию о своих планах. При этом все политические решения должны согласовываться с фондом в рамках текущего обсуждения предоставления организацией финансовой помощи.

«Есть опасения, что МВФ займет еще более жесткую позицию по этой программе. Экономическая команда (правительства) и так сталкивается с затруднительными вопросами, а этот шаг только усложнил переговоры», - подтвердил чиновник.

Ожидается, что делегация фонда проведет отдельную сессию с переговорщиками от Пакистана, посвященную выделению электроэнергии на обеспечение центров майнинга и ИИ.

Заявленные инициативы являются частью более широкой правительственной стратегии по интеграции цифровых активов в национальную экономику. Власти ожидают, что технологический переход поможет привлечь инвестиции и способствует росту.

Значимой частью плана станет создание одобренного Минфином Управления по цифровым активам Пакистана (PDAA). Ведомство займется регулированием криптобирж, кошельков, стейблкоинов и DeFi-платформ. Оно также будет контролировать процессы токенизации.

«PDAA является важнейшим шагом в защите глобальных инвесторов и формализации роли Пакистана в цифровой экономике», - подчеркнул в выступлении на конференции Билал бин Сакиб.

Собеседники издания отметили, что власти пока воздерживаются от официальных заявлений, учитывая беспокойство МВФ и отсутствие правовой базы для криптовалют.

Напомним, в МВФ пообещали приложить все усилия для прекращения покупок биткоинов властями Сальвадора.

Правительство страны в 2024 году достигло договоренностей с фондом о выделении финансирования при условии ограничения криптоинициатив. Власти продолжили наращивать резерв в цифровом золоте, согласно обещанию президента Найиба Букеле.