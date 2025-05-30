В Таиланде ограничат доступ к пяти криптобиржам

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) объявила о предстоящей блокировке бирж Bybit, OKX, CoinEx, XT.com и 1000X.

В качестве причины регулятор назвал работу без соответствующей лицензии.

Доступ к сайтам бирж ограничит Министерство цифровой экономики и общества страны (MDES) с 28 июня 2025 года. В SEC заявили, что это превентивная мера для борьбы с отмыванием денег и защиты инвесторов.

Основанием для блокировки стал закон о предотвращении технологических преступлений, действующий с 13 апреля 2025 года. Он позволяет MDES блокировать неавторизованные платформы цифровых активов.

В SEC порекомендовали пользователям вывести активы до 28 июня и посоветовали проверять наличие лицензий у поставщиков услуг в сфере цифровых активов на официальном сайте ведомства.

Напомним, в апреле регулируемая в Таиланде биржа ERX запустила лицензионную платформу KuCoin Thailand.

Позднее комиссия приняла поправки с дополнительными ограничениями для зарубежных криптоплатформ и новыми требованиями, включая сбор данных и блокировку преступных транзакций.

В мае правительство Таиланда объявило о запуске цифрового инвестиционного токена G-Token. В SEC подчеркнули, что разработанный Министерством финансов для покрытия бюджетного дефицита актив нельзя использовать для оплаты товаров или переводов.