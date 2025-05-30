IT-коалиция привлекла почти €1,1 млрд на поддержку Украины

Страны-партнеры Украины под координацией Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) в 2024-2025 годах предоставили украинской армии €1,1 млрд в финансовой и материальной формах. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Telegram-канале.

"В 2024-2025 годах страны-партнеры под координацией NSPA предоставили нашей армии €1,1 млрд в финансовой и материальной формах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала этого года Силы обороны получили три отдельные поставки – на €3,3 млн, €7,5 млн и почти €2 млн.

"А это означает: защищенную и стабильную связь на поле боя; масштабирование боевой системы DELTA; развитие цифрового реестра Оберег; совершенствование приложений Армия+ и Резерв+", – отмечает Минобороны.

ИТ-коалиция была сформирована в рамках формата "Рамштайн", предоставляющего Украине оборонную поддержку.

К ней присоединились Эстония и Люксембург как страны-лидеры, а также Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина.