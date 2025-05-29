Минтруда США отменило дискриминацию биткоина в пенсионных фондах

Министерство труда США отменило рекомендации доверенным управляющим не рассматривать криптовалюты в качестве инвестиций для пенсионных планов 401 (k).

В 2022 году беспокойство у ведомства вызвало намерение Fidelity Investments предложить аккумулирование биткоинов для трудовых накоплений. Тогда же министерство выпустило соответствующее указание, которое вызвало негативную реакцию в индустрии.

«Минтруда администрации Байдена сделало выбор, несправедливо манипулируя ситуацией. Мы откатываем это превышение полномочий и разъясняем, что инвестиционные решения должны приниматься фидуциариями, а не бюрократами округа Колумбия», - заявила нынешняя глава правительственного департамента Лори Чавес-ДеРемер.

Согласно пресс-релизу, изменение подхода министерства подтверждает его возврат к «нейтральной позиции». В ведомстве отметили, что не поощряют и не одобряют решения управляющих фондами включить криптовалюты в инвестиционные планы.

В апреле антикриптовалютные рекомендации отменила ФРС.

До этого Федеральная корпорация по страхованию депозитов разрешила поднадзорным организациям осуществлять связанную с цифровыми активами деятельность без предварительного согласования.