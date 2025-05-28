Чехия может получить €114 млн для ликвидации последствий наводнений 2024 года

Европейская комиссия (ЕК) предложила выделить Чехии €114 млн (около 2,8 млрд крон) для ликвидации последствий прошлогодних наводнений. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

Мера является частью более широкого пакета помощи в связи с наводнениями стоимостью €280 млн, в который, помимо Чехии, включены Словакия, Польша, Австрия, Молдова, Босния и Герцеговина.

Предложение Европейской комиссии еще предстоит одобрить Европейскому парламенту и Совету ЕС. Средства будут выделены из Фонда солидарности Европейского союза (EUSF), который позволяет возмещать расходы на восстановление территорий после стихийных бедствий. Деньги можно использовать, например, для оплаты ремонта общественной собственности, такой как транспортная инфраструктура, школы и медицинские учреждения, или для уборки пострадавших территорий.

Чехия подала заявку на получение взноса из фонда в декабре. Министр финансов Збынек Станюра тогда заявил, что Чехия может получить до 2,85 млрд крон. Согласно предложению, Словакия должна получить €2,1 млн, тогда как Польша — €76 млн. Комиссия предлагает сумму в €42,8 млн для Австрии, €45,7 млн для Боснии и Герцеговины и €195 200 для Молдовы.

«Эта инициатива является ответом на наводнения, обрушившиеся на эти страны в сентябре и октябре 2024 года», - заявили в Европейской комиссии.

По данным правительства, они нанесли ущерб Чехии на сумму 70,6 млрд крон. Из этой суммы около 25 миллиардов крон приходится на ущерб частной собственности граждан и компаний, еще около 45 млрд крон — на долю собственности государства, регионов и отдельных муниципалитетов.