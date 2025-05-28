Еврокомиссия разрешила Польше перенаправить 26 млрд злотых из НПО на оборону

Польше разрешено перенаправить 26 млрд злотых из Национального плана восстановления на оборону и безопасность. Соответствующее решение официально приняла Европейская комиссия.

Ожидается, что оно будет одобрено на встрече министров финансов стран ЕС 20 июня в Люксембурге, пишут польские СМИ.

Таким образом, средства, которые изначально должны были быть направлены на зеленую трансформацию польских городов, будут перенаправлены, среди прочего, на строительство убежищ, инвестиции в производственные линии польских заводов и сталелитейных предприятий, а также на модернизацию автомобильных и железных дорог, взлетно-посадочных полос и аэродромов.

Изначально средства из Фонда восстановления ЕС предназначались исключительно на меры по восстановлению после пандемии, а также цифровые и зеленые инвестиции. Однако давление в Европе с требованием перевооружения для Польши открыло двери.

Ранее Еврокомиссия согласилась создать Фонд безопасности и обороны, который будет финансировать новые инвестиции. Этот фонд также позволит продлить срок использования средств в рамках Национального плана восстановления, работа которого заканчивается в середине следующего года.