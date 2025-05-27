Банк развития Совета Европы дает Украине €50 млн на ипотеку для переселенцев

Украина и Банк развития Совета Европы (БРРЕ) подписали рамочное соглашение о кредите в размере €50 млн для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщили пресс-службы Министерства финансов и Министерства развития общин и территорий.

Новый проект предусматривает предоставление более 1100 льготных ипотечных кредитов для семей ВПО. Условия ипотеки включают в себя фиксированную процентную ставку 3%, срок погашения до 30 лет, а также возможность подать заявку через портал "Дия".

В будущем сотрудничество между БРСЕ и Украиной будет включать в себя запуск отдельной программы льготного кредитования для граждан, пострадавших в результате войны, а также ветеранов.

Это уже второе соглашение с БРСЕ, направленное на поддержку жилищного сектора в Украине. Первое, на сумму €100 млн, было подписано в 2024 году – оно предусматривало компенсацию за разрушенное жилье через выдачу жилищных сертификатов (проект HOME). В рамках этого механизма более 7600 украинцев уже получили жилье.

Банк развития Совета Европы продолжит поддерживать этот механизм компенсации благодаря уже одобренному дополнительному финансированию в размере €100 млн.

С момента присоединения Украины к БРСЕ в июне 2023 года Банк уже одобрил более €500 млн кредитов в поддержку восстановления и социального развития страны. Эти средства направляются на здравоохранение, микрофинансирование, жилищные программы и поддержку ВПО.