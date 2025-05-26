Немецкий банк перестал перечислять российскую зарплату Шредеру

Немецкий банк Sparkasse прекратил зачислять на счет бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера переводы от компании Nord Stream 2 AG – речь идет о зарплате Шредера как председателя совета директоров. Об этом сообщил таблоид Bild со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации издания, ранее Шредер получал около €200 тысяч дважды в год, и эти средства поступали из Люксембурга. Однако с середины 2024 года Sparkasse начал отклонять переводы и возвращать их отправителю.

В банке официально не комментируют эту ситуацию, однако, по данным издания, Шредеру пришло письмо с предупреждением: дальнейшие транзакции со стороны Nord Stream 2 могут поставить банк под угрозу американских санкций. При этом сам Шредер, как отмечает издание, не находится ни в одном санкционном списке.

Bild также обращает внимание на возможный политический подтекст: незадолго до блокировки платежей, в июне 2024 года, пост председателя совета директоров Sparkasse Hannover занял Белит Онай, представитель партии "Зеленых" и резкий критик Шредера.

Еще в 2022 году Онай пытался лишить Шредера звания почетного гражданина Ганновера из-за его связей с Россией после начала войны в Украине.

Герхард Шредер был канцлером с 1998 по 2005 год и лидером партии СДПГ с 1999 по 2004 год. После того, как его сместили с поста главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается другом Путина.

Среди прочего, Шредер встречался с Путиным в Москве через несколько недель после начала полномасштабной войны, а затем еще раз в июле 2022 года. Россия была заинтересована в прекращении войны, уверял он после каждой этой встречи.

На этом фоне в СДПГ несколько раз поднимали вопрос об исключении Шредера, но безуспешно.

Между тем Шредера не пригласили на празднование 160-летия СДПГ, в частности, из-за его визита в российское посольство на празднование 9 мая.