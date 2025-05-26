Литва хочет взыскать с Беларуси не менее €200 млн из-за миграционного кризиса

Литва, подавшая на Беларусь в Международный суд ООН (МУС), требует компенсации ущерба в размере более €200 млн за спровоцированный белорусскими властями миграционный кризис. Об этом сообщило Министерство юстиции.

По данным министерства, это дело также может иметь значение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) при рассмотрении споров между мигрантами и Литвой, пишет агентство BNS.

«В иске Литовской Республики заявлено, что государство требует репараций, а (...) по предварительным подсчётам, ущерб оценивается более чем в €200 млн, затраченных исключительно на управление кризисом в системе внутренних дел. Расчёты будут уточняться», - говорится в комментарии Министерства юстиции, предоставленном BNS на прошлой неделе.

В иске в Гаагский суд Литва указывает, что этот ущерб в 2021-2023 годах возник в результате действий Беларуси, потребовавших вынужденных инвестиций в строительство физического барьера, усиление систем наблюдения на границе, размещение персонала в количестве, превышающем все предыдущие показатели.

Как отметило министерство, МУС рассматривает межгосударственные споры и решает вопросы ответственности одного государства перед другим за нарушения международного права.

В ответ на наплыв мигрантов Литва с лета 2021 года начала разворачивать незаконных мигрантов, приказывая им возвращаться в Беларусь. Эта практика продолжается до сих пор.

Министерство иностранных дел Литвы утверждает, что участие Минска в умышленной организации миграционного кризиса подтверждается действиями белорусских государственных компаний, которые увеличили количество рейсов из Ближнего Востока и других регионов, организовали выдачу виз и размещение прибывших иностранцев.

Наплыв мигрантов в восточные страны ЕС — Литву, Латвию и Польшу — с территории Беларуси начался в 2021 году. Запад обвиняет Минск в организации этого кризиса. С начала миграционного кризиса литовские пограничники не допустили незаконного въезда 23,6 тыс. иностранцев.