Европейская комиссия выделит €15 млн для поддержки фермеров Чехии, Словении и Германии

Государства-члены ЕС в четверг одобрили предложение Европейской комиссии о выделении €15 миллионов из сельскохозяйственного резерва для поддержки фермеров в Чехии, Словении и Германии, которые недавно пострадали от неблагоприятных погодных условий и вспышек болезней животных. Об этом говорится в заявлении комиссии.

Из этой суммы Чехия получит, в частности, €7,4 млн.

Как сообщили представители исполнительного органа ЕС, мера поможет поддержать пострадавших аграриев из этих стран, которые понесли убытки на рынке. Словения должна получить €2,9 млн, а Германия — €4,8 млн.