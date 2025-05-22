Банк Грузии официально ввел ограничения для граждан России

Банк Грузии ввел ограничения для клиентов – граждан России, владеющих картами этого банка.

С 21 мая они больше не могут приобретать товары стоимостью более €300.

«Банк Грузии соблюдал и продолжает соблюдать требования санкций, введенных США, Европейским союзом и Соединенным Королевством», - заявили в Банке Грузии телекомпании Pirveli.

Ограничение коснется клиентов Банка Грузии – россиян, зарегистрированных в любой точке мира.

Граждане России в Telegram-каналах подтверждают, что получили подобное сообщение в приложении Банка Грузии.