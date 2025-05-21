Нацбанк Беларуси продлил до конца июня действие майских значений РВСР

Национальный банк продлил действие майских значений расчетных величин стандартного риска (РВСР) до конца июня 2025 года.

Как сообщается на сайте регулятора, в июне будут действовать следующие значения РВСР:

по новым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц в национальной валюте со сроком возврата более 1 года - 15,29% годовых;

по новым кредитам в национальной валюте (за исключением льготных), предоставленным юридическим лицам на срок до 3 лет включительно - 12,87% годовых;

по новым кредитам в национальной валюте (за исключением льготных), предоставленным юридическим лицам на срок более 3 лет - 12,29% годовых;

по новым кредитам в национальной валюте (за исключением льготных), предоставленным физическим лицам - 18,18% годовых.

Напомним, с 1 мая Нацбанк вернулся к практике установления величин стандартного риска по вкладам физлиц, а также ввел новые величины для кредитов на срок более 3 лет.

Расчетные величины стандартного риска — показатель уровня процентной ставки по кредитам, превышение которого не приветствуется регулятором и указывает на рисковую политику, проводимую банком.