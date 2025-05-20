JPMorgan откроет клиентам возможность покупки биткоина

Финансовый конгломерат JPMorgan вскоре позволит клиентам приобретать первую криптовалюту, но не станет ее кастодианом. Об этом заявил CEO банка Джейми Даймон.

Биткоин-скептик не изменил свою точку зрения. Топ-менеджер подчеркнул, что по-прежнему не является «фанатом» цифрового золота, поскольку актив «используется в незаконной деятельности», пишет CoinDesk.

«Мы говорим о блокчейне уже 12-15 лет. Мы слишком много тратим на это. Это не так важно, как вы все думаете», - прокомментировал он.

В мае платформа цифровых платежей Kinexys от банка JPMorgan провела расчеты по схеме DvP с токенизированным денежным фондом в тестовой сети Ondo Chain. Это стало возможным благодаря технологии CCIP от Chainlink.

Напомним, в сентябре 2024 года Даймон назвал учреждение одним из крупнейших пользователей блокчейна.

Ранее топ-менеджер усомнился в лимите эмиссии биткоина в 21 млн монет. В декабре 2023 года на встрече с законодателями США Даймон заявил о необходимости внедрения серьезных ограничений для криптовалют, призвав к их «закрытию».