Последнее обновление: 20.05.2025 18:00

JPMorgan откроет клиентам возможность покупки биткоина

Финансовый конгломерат JPMorgan вскоре позволит клиентам приобретать первую криптовалюту, но не станет ее кастодианом. Об этом заявил CEO банка Джейми Даймон.

Биткоин-скептик не изменил свою точку зрения. Топ-менеджер подчеркнул, что по-прежнему не является «фанатом» цифрового золота, поскольку актив «используется в незаконной деятельности», пишет CoinDesk.

«Мы говорим о блокчейне уже 12-15 лет. Мы слишком много тратим на это. Это не так важно, как вы все думаете», - прокомментировал он.

В мае платформа цифровых платежей Kinexys от банка JPMorgan провела расчеты по схеме DvP с токенизированным денежным фондом в тестовой сети Ondo Chain. Это стало возможным благодаря технологии CCIP от Chainlink.

Напомним, в сентябре 2024 года Даймон назвал учреждение одним из крупнейших пользователей блокчейна.

Ранее топ-менеджер усомнился в лимите эмиссии биткоина в 21 млн монет. В декабре 2023 года на встрече с законодателями США Даймон заявил о необходимости внедрения серьезных ограничений для криптовалют, призвав к их «закрытию».



<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование