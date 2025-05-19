Последнее обновление: 19.05.2025 18:33

ЕС создает фонд в €150 млрд для выдачи кредитов на закупку оружия

Страны Евросоюза договорились о создании кредитного фонда в €150 млрд, средства из которого должны пойти на коллективные закупки оружия государствами союза. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Фонд получит финансирование из бюджета союза. Три источника, знакомых с решением, заявили FT, что политического соглашения добились в понедельник утром, после месяцев согласований деталей того, как будут тратиться деньги.

Еврокомиссия ранее в этом году выступила с такой инициативой, чтобы ускорить перевооружение Евросоюза. Ожидается, что официальное соглашение об учреждении фонда заключат в эту среду.

В начале марта председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения ЕС, рассчитанный на €800 млрд.



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