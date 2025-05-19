Черный рынок доллара в Аргентине исчезает после реформ Милея

В центре Буэнос-Айреса, где долгие годы процветал черный рынок валюты, нелегальные обменники - сталкиваются с беспрецедентным спадом. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что причина - реформы президента-либертарианца Хавьера Милея, который отменил большинство валютных ограничений, введенных еще в 2019 году.

Теперь аргентинцы могут покупать доллары официально, без длительного ожидания или риска быть обманутыми. Это существенно сузило пространство для черного рынка. Курсы официального и "теневого" доллара почти сравнялись впервые за шесть лет.

Президент Милей провел эти изменения в рамках более широких экономических реформ, направленных на преодоление затянувшегося финансового кризиса. По словам его советника, экономиста Ариэля Коремберга, "это возвращает доверие к финансовой системе" и увеличивает налогооблагаемые объемы валюты.

Издание отмечает, что теперь компании могут свободно выводить доходы за границу, а импортерам - проще покупать валюту.

Впрочем, черный рынок полностью не исчез. По словам экономиста Федерико Филиппини, спрос на него сохранится среди теневого сектора - неформальных работников и предпринимателей с незадекларированными доходами.