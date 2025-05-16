BIS и ФРБ Нью-Йорка протестировали смарт-контракты для денежной политики

Банк международных расчетов (BIS) и Инновационный центр ФРБ Нью-Йорка протестировали инструменты на смарт-контрактах для управления денежной политикой в токенизированных системах. Об этом говорится в докладе BIS.

Эксперимент провели в рамках проекта Pine, используя стандарт ERC-20 и систему ограничения доступа.

В гипотетических сценариях центробанки за 10 минут изменяли критерии залогов, корректировали процентные ставки по резервам и создавали новые инструменты.

По данным BIS, смарт-контракты обеспечили критичные для реагирования на кризисы «гибкость и скорость».

«Технология позволяет мгновенно адаптировать параметры в ответ на непредвиденные события, такие как обвал стоимости залогов», - отметили авторы отчета.

По их словам, это первый шаг к интеграции блокчейна в традиционные системы центробанков.

Токенизация активов может перевести монетарную политику в режим реального времени, однако это требует перестройки технологических процессов, предупредили в BIS.

По словам авторов доклада, эксперимент подтвердил возможность автоматизации ключевых функций ЦБ с помощью смарт-контрактов — от управления ликвидностью до стабилизации рынков.

Напомним, в мае в BIS подсчитали оборот криптовалют в глобальных торговых потоках. На пике в 2021 году на биткоин, Ethereum, USDT и USDC пришлось $2,8 трлн или 12%.