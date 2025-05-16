В Госдуме одобрили законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля

Законопроект о поэтапном введении в широкий оборот цифрового рубля получил одобрение комитета Госдумы РФ по финансовому рынку. Об этом пишут «Известия»

Нижняя палата рассмотрит законопроект на заседании 20 мая.

Согласно изданию, регулятор и задействованные в пилоте учреждения технологически готовы к более широкому использованию CBDC уже с середины этого года. ЦБ планирует дополнительно обсудить с участниками рынка смарт-контракты, вызывающие все большой интерес со стороны банков, бизнеса и правительства.

«Массовое внедрение цифрового рубля произойдет после проработки деталей и проведения консультаций по экономической модели, которая наиболее привлекательна для клиентов учреждений», - пояснили в ЦБ.

Предполагается расширение пилотного проекта по количеству участников и набору операций.

Закон о национальной цифровой валюте РФ вступил в силу 1 августа 2023 года. В том же месяце ЦБ запустил программу тестирования с участием ограниченного количества банков. Позднее инициатива получила расширение.

В конце 2024 года Банк России, Минфин и Казначейство провели испытания отдельных операций с цифровым рублем в рамках бюджетного процесса.

Между тем эксперты пришли к выводу, что затраты на внедрение CBDC могут оказаться неподъемными для небольших финансовых учреждений.