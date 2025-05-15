В Финляндии перехватили партию фальшивых денег на €260 тысяч

Финская таможня раскрыла крупное дело о контрабанде фальшивых евро.

По версии следствия, в конце марта в Финляндию из Италии было доставлено почти €260 тысяч евро в поддельных купюрах. Фальшивые банкноты отправлялись экспресс-грузом и почтовыми отправлениями не менее четырех раз, сообщило финское телерадиовещание Yle.

В совершении преступления подозреваются в общей сложности пять граждан Финляндии, из которых трое были заключены под стражу.

Одна партия подделок была перехвачена в логистическом центре, другие партии были изъяты у подозреваемых.

Речь идет о крупнейшем случае фальшивомонетничества в Финляндии.

Многочисленные сигналы о попадании в оборот фальшивых денег в Финляндии начали поступать с начала 2025 года.