Латвия разместила пятилетние гособлигации на миллиард евро под 2,9% годовых

Латвия успешно разместила на международных финансовых рынках государственные еврооблигации на миллиард евро.

Облигации подлежат погашению через 5 лет, по ним будет выплачиваться фиксированная купонная ставка в размере 2,875%. Общая доходность облигаций для инвесторов составит 2,971%.

Спрос на эмиссию латвийских гособлигаций втрое превысил объем их размещения. Ценные бумаги приобрели 90 инвесторов из европейских стран, сообщает LSM.

Выпуск был размещен при посредничестве банковского консорциума во главе с BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE и JP Morgan.

По прогнозам Международного валютного фонда, этот год Латвия закончит с государственным долгом в 20,43 млрд евро, т. е. около 48% от внутреннего валового продукта. В соседней Литве прогнозируется суммарный госдолг на уровне 34,5 млрд. евро (42% от ВВП), в Эстонии - 10,7 млрд (25%).