Последнее обновление: 13.05.2025 18:08

Тайвань предоставит $2 млн на разминирование Украины

Тайвань предоставит $2 миллиона в международный фонд разминирования Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Литвы.

Отмечается, что представительство Тайваня в Вильнюсе во время встречи с представителями Минобороны Литвы выразило намерение сделать вклад размером $2 миллиона в текущие усилия Литвы по разминированию в Украине.

"Тайвань и Литва единогласно признают важность и необходимость сотрудничества в решении вопроса обезвреживания неразорвавшихся мин в Украине", - подчеркнули в литовском Минобороны.

Тайвань уже успешно поддерживал проекты сотрудничества с Литвой, направленные на восстановление украинских школ и детских садов в пострадавших от войны общинах.



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