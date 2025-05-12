ЕАБР назвал причину роста золотовалютных резервов Беларуси в апреле

Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем еженедельном макрообзоре назвал причину роста золотовалютных резервов Беларуси в апреле 2025 года на $872,7 млн до $10 942,3 млн.

«Достижение рекордного уровня обеспечено в первую очередь увеличением резервов в иностранной валюте на $513,2 млн на фоне роста предложения валюты на внутреннем рынке. Рост стоимости золота на $326,3 млн в составе резервов за счет роста цен на него на 6% за месяц также стал значимым фактором роста резервов. С начала года золотовалютные резервы выросли на $2019,7 млн, или более чем на 22%», - пояснили аналитики ЕАБР.