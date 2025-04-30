Суд ЕС подтвердил запрет на ввоз наличных евро в Россию на медицинские цели

Суд ЕС принял решение, согласно которому запрет на ввоз наличных евро в Россию действует в том числе тогда, когда деньги предполагается потратить на медицинские цели. Такое решение вынес Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге.

"Запрет на ввоз в Россию купюр евро или другой валюты стран ЕС применим и для случаев, когда эти средства предназначены для оплаты услуг здравоохранения", - говорится в решении суда, которое цитирует ТАСС.

Иск рассматривался с 2023 года. Он был подан властями Германии после того, как в аэропорту Франкфурта-на-Майне у пассажирки, летящей транзитом в Россию, были изъяты € 15 тыс., которые предназначались для оплаты стоматологических услуг и протезирования. Власти Германии оправдали действия таможенников, мотивировав их положением ЕС о запрете ввоза наличных евро в Россию, поскольку эти деньги могут быть использованы для финансирования специальной военной операции РФ на Украине.

2 марта 2022 года в "Официальном журнале ЕС" опубликованы нормативные акты, запрещающие продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты, номинированные в евро.