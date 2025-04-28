Последнее обновление: 28.04.2025 17:21

IBM пообещала инвестировать в США $150 млрд в течение пяти лет

Один из крупнейших мировых производителей компьютеров и программного обеспечения IBM объявил о планах инвестировать $150 млрд в США в течение следующих пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, планируется инвестировать более $30 млрд в исследование "для развития и продолжения американского производства IBM-мейнфреймов и квантовых компьютеров".

Главный исполнительный директор IBM заявил, что с момента основания 114 лет назад компания была сосредоточена на американских рабочих местах и производстве.

Объявление IBM появилось спустя несколько недель после того, как президент США Дональд Трамп обнародовал агрессивную "зеркальную" тарифную политику с целью увеличения производства в США.

Трамп освободил от тарифов чипы, а также смартфоны, компьютеры и другие технологические устройства и компоненты.

IBM заявила, что ее инвестиции помогут ускорить роль США как мирового лидера в области вычислительной техники и подпитают их экономику.



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