IBM пообещала инвестировать в США $150 млрд в течение пяти лет

Один из крупнейших мировых производителей компьютеров и программного обеспечения IBM объявил о планах инвестировать $150 млрд в США в течение следующих пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, планируется инвестировать более $30 млрд в исследование "для развития и продолжения американского производства IBM-мейнфреймов и квантовых компьютеров".

Главный исполнительный директор IBM заявил, что с момента основания 114 лет назад компания была сосредоточена на американских рабочих местах и производстве.

Объявление IBM появилось спустя несколько недель после того, как президент США Дональд Трамп обнародовал агрессивную "зеркальную" тарифную политику с целью увеличения производства в США.

Трамп освободил от тарифов чипы, а также смартфоны, компьютеры и другие технологические устройства и компоненты.

IBM заявила, что ее инвестиции помогут ускорить роль США как мирового лидера в области вычислительной техники и подпитают их экономику.