Оборонные расходы стран НАТО в 2024 году выросли на 19%

Расходы стран НАТО на оборону в 2024 году выросли на 19% по сравнению с предшествовавшим годом, а в 22 из 32 стран-членов альянса они достигли минимального рекомендованного уровня в размере 2% ВВП своего ВВП. Такие цифры опубликованы в ежегодном отчете Североатлантического альянса.

Согласно информации, в прошлом году 32 государства-члена НАТО потратили на оборону в общей сложности $1,303 трлн, превысив прогнозы.

На оборону в Европе и Канаде было потрачено $468 млрд. При этом США потратили $818 млрд.

Для сравнения: в 2023 году члены НАТО потратили на оборону на $200 млрд меньше.

По первоначальным оценкам, опубликованным в начале года, предполагалось, что этой отметки достигнут 23 страны, но Черногория пока ее не достигла.

При этом Вашингтон уже настаивает на увеличении расходов на оборону от 2 до 5% ВВП.

Переговоры продолжаются, и дипломаты НАТО предполагают, что компромисс может быть достигнут примерно на отметке в 3% или 3,5%.

Окончательное решение будет принято на саммите лидеров альянса в Гааге в конце июня.