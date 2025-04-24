Последнее обновление: 24.04.2025 18:56

Чистая прибыль LG Electronics в I квартале выросла в 1,5 раза

Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics в I квартале увеличил чистую прибыль почти в полтора раза - до 875,6 млрд вон ($613 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в окончательной отчетности компании.

Операционная прибыль снизилась на 5,7% до 1,26 трлн вон.

При этом выручка достигла рекордных для I квартала 22,74 трлн вон (рост на 7,8%).

Рыночная стоимость компании с начала текущего года упала на 15,8% (до 12,2 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi прибавил чуть более 5%.



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование