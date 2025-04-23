Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta на €700 млн

Европейская комиссия признала, что компании Apple и Meta нарушили требования закона о цифровых рынках (DMA), и оштрафовала их на €700 млн. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

За нарушение DMA Еврокомиссия оштрафовала Apple на €500 млн, а Meta – на €200 млн.

Как отмечается в заявлении, согласно DMA, разработчики приложений, которые распространяют свои продукты через App Store, имеют право бесплатно информировать пользователей об альтернативных предложениях вне магазина, направлять их к этим предложениям и предоставлять возможность совершать покупки вне экосистемы Apple.

Однако по версии Еврокомиссии, Apple устанавливает ряд ограничений, которые не позволяют разработчикам и потребителям в полной мере воспользоваться преимуществами альтернативных каналов распространения или более дешевых предложений.

Утверждается, что Apple не смогла доказать, что такие ограничения являются объективно необходимыми и пропорциональными. Поэтому Еврокомиссия обязала Apple устранить технические и коммерческие ограничения, которые мешают реализовать механизмы свободного информирования пользователей, и воздержаться от подобных действий в будущем.

Что касается Meta, согласно DMA, крупные онлайн-платформы обязаны получать согласие пользователя на объединение персональных данных из разных сервисов.

Если пользователь не соглашается, ему должна быть предоставлена альтернативная версия сервиса, которая использует меньше персональных данных, но остается функционально равноценной.

В то же время в ноябре 2023 года Meta ввела модель "Согласись или плати", при которой пользователи могли либо согласиться на персонализированную рекламу, либо платить ежемесячную подписку за версию без рекламы.

Еврокомиссия пришла к выводу, что такая модель не соответствует DMA, поскольку не давала пользователям реального выбора.

В ноябре 2024 года Meta внедрила новую модель, которая якобы использует меньше данных. Однако решение от 23 апреля касается периода с марта по ноябрь 2024 года, когда пользователям в ЕС был доступен только выбор "плати или соглашайся".

Кроме того, Еврокомиссия также приняла решение прекратить считать Facebook Marketplace платформой, которая подпадает под действие DMA, поскольку в 2024 году она имела менее 10 тысяч бизнес-пользователей.

В заявлении подчеркнули, что Apple и Meta должны выполнить решение Еврокомиссии в течение 60 дней, иначе им грозят периодические штрафы.