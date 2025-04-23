Последнее обновление: 23.04.2025 17:29

Coinbase планирует подать заявку на получение банковской лицензии

Coinbase рассматривает возможность подачи заявки для получения лицензии федерального банка США. Представитель биржи подтвердил планы в комментарии для Cointelegraph.

Однако он отметил, что официального решения в компании пока не приняли.

Согласно данным WSJ, подобный шаг рассматривают несколько крупных криптофирм вроде эмитента стейблкоинов Circle, кастодиана BitGo и инфраструктурной блокчейн-компании Paxos.

Последняя в 2021 году получила от Управления контролера денежного обращения (OCC) в составе Минфина США предварительную лицензию общенационального трастового банка.

Статус регулируемого финансового учреждения позволяет расширить ассортимент и географию предоставляемых услуг, но налагает более высокие требования к отчетности и соблюдению нормативно-правовых требований. За эти годы Paxos столкнулась с расследованием со стороны Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк и претензиями SEC.

В январе 2021 года OCC одобрило заявку кастодиана криптовалют Anchorage на получение лицензии общенационального «банка цифровых активов».

Год спустя регулятор обвинил компанию «в нарушении операционного соглашения». Поводом стали недочеты в комплаенс-программе, которая недостаточно охватывала положения Закона о банковской тайне и нормы по противодействию отмыванию денег.

Председатель ФРС Джером Пауэлл считает, что в будущем регуляторы могут ослабить требования, связанные с цифровыми активами, применительно к финансовым учреждениям.



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