Последнее обновление: 22.04.2025 18:00

Литва вложит около €300 млн в инфраструктуру авиабазы ВВС

Министерство обороны Литвы до 2030 года планирует вложить около €300 млн в инфраструктуру авиационной базы Военно-воздушных сил в Шяуляе. Об этом пишут литовские СМИ.

Согласно информации, средства будут направлены на стратегически важный объект, где с 2004 года союзники проводят подготовку и осуществляют миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

"У нас есть возможность создать аэропорт, который чрезвычайно важен для всего НАТО, поэтому мы должны рационально его развивать и соответствующим образом инвестировать", – сказала заместитель министра обороны Литвы Ориана Машале, ответственная за вопросы инфраструктуры.

Как отметили в литовском оборонном ведомстве, недавно на авиабазе открылись отремонтированные перроны для грузовых самолетов и истребителей.

В этом году планируется завершить и другие проекты: новый перрон для испытаний авиадвигателей, реконструированную рулежную дорожку, противопожарный ангар с административными помещениями, а также строительство грузопассажирского терминала.

До 2030 года также запланировано полностью обновить взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки, создать новую и модернизировать существующую инфраструктуру.

Проекты инфраструктуры авиабаз финансируются за счет средств государственного бюджета и Программы инвестиций в безопасность НАТО.



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