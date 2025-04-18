Последнее обновление: 18.04.2025 18:07

Литовская Paysera уведомила граждан Беларуси о заморозке счетов

Литовская финансовая компания Paysera рассылает пользователям с гражданством Беларуси и России, которые имеют шенгенскую визу категории D (национальная долгосрочная виза, позволяющая находиться на территории страны Евросоюза свыше 90 дней), уведомления о закрытии счетов, если они не предоставят европейский ВНЖ. Об этом пишут литовские СМИ.

В уведомлении компании, оказывающей услуги онлайн-банка, указывается, что, согласно вступившему в силу с 24 февраля 2025 года новому пакету санкционных ограничений ЕС, европейские банки и другие финансовые учреждения обязаны ограничить предоставление услуг гражданам Беларуси и России, которые не имеют ВНЖ в европейской экономической зоне или Швейцарии.

"У вас есть 14 календарных дней с даты отправления этого письма, чтобы предоставить требуемую документацию. Если в течение этого срока документы не будут присланы, на ваш счет Paysera будут наложены ограничения и нам придется заморозить средства на вашем счете в соответствии с Регламентом (ЕС) 2025/392. Эти средства будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будет установлено правовое основание для их разблокирования", - говорится в уведомлении.



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