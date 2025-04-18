В Словении могут ввести 25% налог на сделки с криптовалютой

Министерство финансов Словении рассмотрит введение налога в размере 25% на прибыль от операций с криптовалютами.
Законопроект находится на стадии публичного обсуждения, которое завершится 5 мая.
Согласно документу, пошлины применят при продаже цифровых активов за фиатные деньги или оплате товаров и услуг. Обмен криптовалют и переводы между личными кошельками не облагаются налогом.
Для расчета пошлины пользователи должны фиксировать все операции для ежегодных деклараций и учитывать разницу между ценой покупки и продажи. Режим интегрируют в существующие законодательные механизмы.
Министр финансов Словении Клемен Боштянчич заявил в беседе с местным СМИ, что налоговое регулирование необходимо. Он назвал отсутствие пошлины на частные криптотранзакции несправедливым.
По его словам, введение налога не направлено на увеличение поступлений в бюджет, а лишь устраняет «нелогичность» текущей системы.
Йерней Вртовец из партии «Новая Словения» считает, что такие меры могут замедлить развитие криптоиндустрии в стране.
По его мнению, налоги заставят инвесторов и молодых специалистов покидать страну. Он подчеркнул, что фискальная политика должна стимулировать экономический рост, а не подавлять его.
В сентябре 2021 года Налоговая служба Словении приступила к изучению варианта введения подоходного налога на операции с криптовалютами.