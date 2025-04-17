В Беларуси готовят документ для регулирования выпуска токенов банками. Об этом сообщил председатель правления Национального банка Роман Головченко в эфире одного из гостелеканалов.

«В чем мы видим перспективность этого инструмента? Во-первых, это важная составляющая привлечения инвестиций. Во-вторых, полноценное использование токенов – это возможность перехода впоследствии к смарт-контрактам, в которых алгоритмически зашиты определенные действия, и они будут выполняться автоматически. Их можно использовать абсолютно в различных сферах договорных отношений», – отметил он.

Сейчас токены могут приобретать субъекты хозяйствования через структуры ПВТ, но банки этот инструмент не используют.

«Национальным банком ведется работа по подготовке комплексного правого акта, который бы регулировал две вещи. Первое – формы использования токенов для банков, второе – определенное ограничение, которое мы будем использовать для работы с этим еще достаточно новым финансовым инструментом. Это сфера так называемых децентрализованных финансов, и законы, по которым обращаются токены, не должны вступать в противоречие с классическими элементами платежной инфраструктуры», – объяснил Головченко.

При этом он считает, что в сфере обращения токенов надо двигаться достаточно осторожно, выверяя все шаги и смотря, каким образом на практике реализуется законодательное регулирование.

«В целом я уверен, что у токенов большое будущее, и Нацбанк делает, на мой взгляд, правильные шаги для того, чтобы стать регулятором именно этой сферы», – сказал он.