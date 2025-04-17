Нацбанк Беларуси планирует в мае ввести новую РВСР по инвесткредитам в нацвалюте

Нацбанк Беларуси планирует в мае 2025 года ввести в действие еще одну расчетную величину стандартного риска (РВСР) – по кредитам юридическим лицам в национальной валюте на срок более трех лет. Об этом сообщил первый зампредседателя правления Нацбанка Александр Егоров на встрече с руководством белорусских банков 16 апреля 2025 года.

По его словам, данный инструмент пока рассматривается как временный в силу отсутствия информации по инвестиционным кредитам.

В дальнейшем, по мере накопления соответствующей статистической информации, планируется заменить его на расчетную величину по инвестиционным кредитам в национальной валюте.

В целях стимулирования банков к перераспределению кредитных ресурсов в сторону инвестиционного финансирования Национальным банком рассматривается возможность ослабления пруденциального регулирования по таким инструментам. В частности, предполагается по инвестиционным кредитам: снизить при расчете достаточности нормативного капитала степень кредитного риска со 100% до 75%; повысить при расчете показателя покрытия ликвидности процент притока с 40% до 70%.

Кроме того, прорабатывается и ряд других изменений в области пруденциального регулирования.

«Полагаем, что в комплексе все принятые решения позволят прежде всего достичь установленных целей. Во-первых, это ограничение импорта в страну, в том числе стимулируемого потребительским кредитованием. Во-вторых, это инвестиционное развитие Беларуси, появление новых крупных инвестиционных проектов, которые кредитуются белорусскими банкам и которые приведут к созданию высокопроизводительных рабочих мест и росту добавленной стоимости в нашей стране», - сказал Александр Егоров, слова которого приводятся на сайте регулятора.