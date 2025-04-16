Госдепартамент США отменил финансирование 139 иностранных программ, в том числе в Беларуси

Госдепартамент США отменил финансирование проектов иностранной помощи в различных странах, в том числе в Беларуси, Армении, Молдове и Кыргызстане. Об этом сообщает Департамент государственной эффективности США (DOGE).

"Госсекретарь Марко Рубио продолжает внимательно пересматривать иностранную помощь от Госдепартамента США. Сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму $215 млн", - сообщает DOGE в соцсети.

Среди прочих была отменена программа стоимостью $2,4 млн "Реагирование на дезинформацию с помощью креативного контента в Беларуси".

Под сокращение также попали гранты на программы стоимостью $2 млн в Молдове, $2,5 млн в Узбекистане и $750 тыс. в Кыргызстане.

Кроме того, отменены программы Госдепартамента в Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Ливии, Мавритании, Тунисе и Шри-Ланке.

Большинство программ финансировались по решению Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда внутри Госдепа.