Литва выделила на украинское производство дальнобойного вооружения €10 млн

Министерство национальной обороны Литвы направило на производство современного украинского дальнобойного вооружения €10 млн. об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, эти €10 млн – результат первого транша в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в декабре 2024 года.

"Это оружие уже эффективно работает на фронте, усиливая нашу дальность, точность и мощь", – подчеркнул Умеров, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

Он рассказал, что Украина вместе с литовскими партнерами работает над следующим этапом – еще €10 млн помощи, которые позволят расширить производство и усилить дальнобойные возможности еще больше.