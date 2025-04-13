Последнее обновление: 13.04.2025 13:43

Google и Nvidia инвестируют в ИИ-стартап сооснователя OpenAI

Alphabet, и Nvidia, присоединились к известным венчурным инвесторам, чтобы поддержать Safe Superintelligence (SSI), стартап, соучредителем которого является бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

SSI, которая, как сообщает Reuters, недавно была оценена в 32 млрд долл, является одним из самых известных стартапов, работающих над исследованиями моделей ИИ, благодаря блестящему послужному списку Суцкевера в прогнозировании следующего крупного события в развитии ИИ.

Reuters не смогло определить точные условия инвестиций Alphabet и Nvidia в SSI. Представители всех трех компаний отказались от комментариев.

Разработчики ИИ исторически отдавали предпочтение графическим процессорам Nvidia, которые занимают более 80% рынка чипов для ИИ.

Но SSI пока что использует преимущественно TPU, а не GPU для своих исследований и разработок ИИ.

Google предлагает как графические процессоры Nvidia, так и собственные TPU через свой облачный сервис. Собственные чипы компании предназначены для выполнения специфических задач ИИ и являются более эффективными, чем графические процессоры общего назначения. Эти чипы были использованы для построения крупномасштабных моделей ИИ.

Крупные облачные провайдеры все чаще инвестируют значительные средства в стартапы в области ИИ, которые не только создают фундаментальные модели, но и являются важными клиентами их инфраструктуры.

Например, Amazon и Google инвестировали в Anthropic, а Microsoft сделала значительную ставку на OpenAI. Nvidia также поддержала OpenAI, как и xAI Илона Маска.



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