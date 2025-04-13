Министру финансов Швеции предложили идею биткоин-резерва

Депутат парламента Швеции Рикард Нордин опубликовал открытое письмо, призывающее министра финансов Элизабет Свантессон рассмотреть возможность принятия биткоина в качестве национального резервного актива.

«В Швеции существует традиция консервативного и тщательно управляемого валютного резерва, состоящего в основном из иностранных валют и золота. В то же время наблюдается быстрое развитие цифровых активов, и несколько международных игроков рассматривают биткоин как средство сбережения и хедж против инфляции», - отметил Нордин.

По его мнению, первая криптовалюта — «важный способ для борцов за свободу осуществлять транзакции, находясь под гнетом авторитарных режимов».

Депутат также подчеркнул, что денежные свойства биткоина сопоставимы со золотом, особенно в период растущей геополитической и экономической неопределенности.

В качестве способа накопления цифровых активов Нордин предложил правительству не продовать конфискованные полицией и таможней монеты: «Таким образом США накопили значительную сумму, не выделяя бюджетных средств и не покупая саму криптовалюту».

Напомним, 6 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ об учреждении стратегического биткоин-резерва.

Однако в Конгрессе призвали свернуть инициативу. Незадолго до этого возник законопроект, который защитит план Трампа от отмены.