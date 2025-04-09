Италия к лету подготовит план увеличения оборонных расходов до 2% ВВП

Правительство Италии планирует в течение ближайших месяцев обнародовать планы увеличения оборонных расходов, которые позволят стране достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации, чиновники и военное руководство Италии готовятся к различным сценариям на случай, если США сократят военное присутствие в стране.

Объявление о расходах на оборону в минимум 2% ВВП итальянская сторона планирует сделать не позднее саммита НАТО 24-25 июня.

Планируется, что расходы увеличат за счет других вспомогательных элементов, связанных с национальной безопасностью – например расходов на береговую охрану Италии, говорят источники Bloomberg.

Собеседники агентства в военных кругах считают, что Италия в итоге согласится на оборонные расходы в размере 3,5% ВВП, чтобы компенсировать потенциальный выход военной инфраструктуры США.

Однако непонятно, сколько будет стоить такое увеличение, поскольку бюджет Италии обычно очень ограничен, и на это нужны миллиарды евро, говорится в публикации.

Сейчас Италия выделяет лишь 1,5% ВВП на военные расходы – существенно ниже большинства государств Альянса и меньше минимально установленного показателя в 2% ВВП.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио настоял, что все государства-союзники должны взять обязательство поднять оборонные расходы до 5% от ВВП.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на следующей неделе, по информации СМИ, посетит Белый дом и встретится с Дональдом Трампом.