Трамп анонсировал оборонный бюджет в размере около $1 трлн

Администрация президента США подготовила оборонный бюджет общим объемом "приблизительно" $1 трлн. Об этом сообщил Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

"Мы также фактически одобрили бюджет, который составляет <…> приблизительно $1 трлн. Никто такого еще не видел. <…> Мы должны быть сильными, вокруг сейчас очень много плохих сил, поэтому мы одобрим бюджет, и я горд сказать, это будет самый большой бюджет, который мы предоставляли военным", - сказал Трамп, комментируя операции против повстанцев хуситов в Йемене.

Как отмечают американские СМИ, комментарии Трампа о военном бюджете стали неожиданностью, потому что ожидалось, что его проект будет представлен не раньше конца мая. Оборонный бюджет на 2024 год составил $841 млрд.