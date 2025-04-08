Международные резервы Украины в марте выросли на 5,6%

Международные резервы Украины на 1 апреля 2025 года составляли $42,38 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Таким образом, в марте они выросли на 5,6%.
Отмечается, что динамику резервов определял ряд факторов. Во-первых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Нацбанке поступило $5,98 млрд. Из этой суммы:
$5172,0 млн - от международных партнеров, в том числе в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
$409,6 млн - от размещения валютных ОВГЗ;
$398,6 млн - от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).
Кроме того, Украина получила $970 млн кредита в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $786,7 млн, из которых:
$688,7 млн - обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
$55,9 млн - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
$42,1 млн - выплата другим международным кредиторам.
Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду $729,2 млн.
В марте по сравнению с февралем чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась на 12,5%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке $2,65 млрд и выкупил в резервы $10 млн.
В то же время на размер резервов повлияла переоценка финансовых инструментов. В марте благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $409,7 млн.
По данным НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.