Circle проведет IPO на NYSE

Выпускающая стейблкоин USDC компания Circle подала заявку на первичное предложение ценных бумаг (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Шаг стал реализацией ранее анонсированных планов по выходу на биржу.

Акции класса А выпустят под тикером CRCL на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Данные о количестве и предполагаемой цене размещения не раскрыты.

«Для Circle стать публичной компанией на Нью-Йоркской фондовой бирже — продолжение нашего стремления работать с максимальной прозрачностью и подотчетностью», - заявил генеральный директор Circle Джереми Аллэйр.

Согласно документам для SEC, эмитент последние годы испытывал «взлеты и падения»: от чистого убытка в $768,8 млн в 2022 до прибыли в $267,6 млн в 2023 году. На конец прошлого года у Circle $1,05 млрд ликвидных активов, включая $751 млн в наличных.

В число андеррайтеров IPO Circle вошли несколько крупных инвестиционных банков, таких как JPMorgan и Citigroup.

USDC остается вторым по популярности стейблкоином с рыночной капитализацией в $60 млрд, согласно CoinGecko. Главный конкурент, USDT от компании Tether, пока лидирует в сегменте «стабильных монет» с соответствующим показателем в $144 млрд.

Аллэйр назвал USDC «основой сети стейблкоинов Circle», которую использовали для более чем $25 трлн транзакций по состоянию на 28 марта 2025 года.

Миллионы конечных пользователей используют «стабильную монету» для платежей, расчетов и в качестве цифрового средства сбережения, добавил CEO компании.

В ноябре 2023 года о намерении Circle выйти на фондовую биржу сообщили журналисты Bloomberg. В январе 2024 года фирма конфиденциально подала заявку на IPO в США.