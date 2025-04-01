Сумма заблокированных в Швейцарии российских активов выросла до $8,4 млрд

Сумма заблокированных в Швейцарии российских активов на начало марта 2025 года выросла до 7,4 млрд швейцарских франков ($8,4 млрд). Об этом сообщил представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO) на брифинге для прессы, проводившемся по видеосвязи.

По данным SECO, увеличение связано с результатами проведенных расследований, содержание которых не уточняется (1,7 млрд франков), ростом стоимости замороженных активов (320 млн франков) и расширением санкций (130 млн франков).

В целом, общая сумма заблокированных активов сократилась на 510 млн франков за счет одобрения запросов по разблокировке в исключительном порядке, потери стоимости активов и исключения ряда лиц из списка санкций.

В августе 2024 года сумма замороженных в конфедерации российских активов составляла 7,1 млрд франков ($8 млрд).

В ведомстве отметили, что речь идет об объектах недвижимости, автомобилях, произведениях искусства, мебели и музыкальных инструментах. При этом общая сумма активов ЦБ РФ, иммобилизованных в Швейцарии, осталась неизменной по сравнению с августом 2024 года - 7,2 млрд франков ($8,1 млрд).