Власти Китая просят банки увеличить кредитную поддержку технологических компаний

Власти Китая будут поощрять банки увеличивать выдачу кредитных займов и средне- и долгосрочных займов технологическим предприятиям. Об этом сообщает Reuters.

Банки могут продлить срок кредитов на пополнение оборотного капитала для таких предприятий до максимального периода в 5 лет, сообщил регулятор.

Китай активизирует усилия по стимулированию развития технологий на фоне беспокойства относительно замедления роста и роста геополитической напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.

Финансовые учреждения должны одинаково относиться к иностранным и отечественным технологическим компаниям, а также ко всем типам субъектов рынка независимо от формы собственности, заявил регулятор.

Он также отметил, что будет поддерживать коммерческие банки, которые имеют на это право, в создании компаний по инвестированию в финансовые активы для осуществления инвестиций в акционерный капитал технологических компаний в регионах с мощной экономикой и высоким спросом на исследования и разработки.

Банки, страховые компании и компании по управлению активами поощряются к увеличению инвестиций в научно-технические инновационные облигации.