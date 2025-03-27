Apple выделила более €4 млн на поддержку обучения в области программирования в Китае

В среду американский технологический гигант Apple объявил о расширении своей поддержки нового поколения программистов в Китае в виде значительного пожертвования Чжэцзянскому университету в размере 30 млн юаней (около €4,18 млн).

Во время посещения этого престижного вуза на востоке Китая в тот же день генеральный директор Apple Тим

Пожертвованная сумма будет способствовать налаживанию связей между студентами-программистами и лидерами индустрии и инвесторами посредством проведения семинаров, организации стажировок и внедрения системы кураторства. Средства также будут направлены на предоставление бизнес-тренингов в еще большем объеме, что поможет студентам добиться успеха в развивающейся экономике приложений для iOS и за ее пределами, говорится в официальном заявлении компании.

В сотрудничестве с Apple Чжэцзянский университет создаст Фонд инкубации мобильных приложений Apple (Apple App Incubation Fund), который будет предлагать обучение новейшим технологиям, а также специализированные учебные программы по разработке приложений, дизайну продуктов, маркетингу и бизнес-операциям, пишет Синьхуа.

Выделение указанных средств стало продолжением деятельности Apple в рамках десятилетней поддержки конкурса инноваций в области мобильных приложений, который организуется Чжэцзянским университетом и в котором за это время приняли участие около 30 тыс. человек из почти тысячи вузов по всей стране.