Украина с 31 марта откажется от расчета официального курса гривны к белорусскому рублю

Национальный банк Украины с 31 марта откажется от расчета официального курса гривны к белорусскому и российскому рублю, а также некоторых других валют. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Сейчас в Украине два перечня валют для расчета официального курса – ежедневный (33 валюты) и ежемесячный (24 валюты).

Нацбанк собирается сформировать из них одну ежедневную корзину, в которую будут входить валюты первой группы классификатора и валюты страны, обеспечивающие не менее 95% товарооборота с Украиной.

В корзине останется только 41 валюта, среди которых не будет рублей, а также специальные права заимствования МВФ.

Из валютной корзины выбывают валюты Беларуси, Бразилии, Армении, Доминиканской Республики, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Ливии, Марокко, России, Тайваня, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Периодичность установления официального курса гривны к 11 валютам будет изменена с ежемесячной на ежедневную. Среди них - валюты Алжира, Таиланда, ОАЭ, Вьетнама, Грузии, Ливана, Малайзии, Саудовской Аравии, Сербии, Бангладеш и Туниса.

Перечень будет корректироваться один раз в три года или чаще, если по входящим в него валютам товарооборот с Украиной снизится ниже уровня 90%.