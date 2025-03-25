Израиль разработал план полной ликвидации ХАМАС в секторе Газа

Вооруженные силы Израиля разработали планы захвата сектора Газа, пытаясь окончательно победить группировку ХАМАС. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников среди израильских чиновников.

Предложение, которое еще предстоит одобрить кабинету министров безопасности Израиля, сформулировал новый начальник штаба Армии обороны Израиля при неофициальной поддержке ультраправых министров, давно требовавших более жесткой тактики борьбы с боевиками, отметили собеседники.

Два чиновника рассказали, что эти планы стали возможны благодаря возвращению президента США Дональда Трампа в Белый дом, что освободило Израиль от настойчивых требований администрации 46-го президента Штатов Джо Байдена не оккупировать сектор Газа.

"Предыдущая администрация хотела, чтобы мы закончили войну. Трамп хочет, чтобы мы выиграли войну. Америка также имеет самый высокий интерес в разгроме ХАМАС", – заявил третий собеседник в комментарии FT.

Согласно плану, Армия обороны Израиля должна привлечь несколько боевых подразделений, чтобы повторно совершить вторжение и подчинить ХАМАС, взять под контроль широкие массивы анклава и заставить 2,2 млн человек переместиться в небольшую, так называемую гуманитарную зону вдоль побережья Средиземного моря.

Один из собеседников сказал, что Израиль может взять на себя распределение всей гуманитарной помощи и недавно оценил, сколько калорий нужно каждому палестинцу. Другой сказал, что военные рассматривают варианты, включая распределение помощи непосредственно или через частных подрядчиков, чтобы ХАМАС не мог извлечь выгоду.

До этого времени подход Израиля сосредотачивался на боевых действиях высокой интенсивности, после которых его силы неоднократно совершали рейды в разные районы, чтобы искоренить остатки ХАМАС.

"Это совсем другой вид боевых действий", - сказал старший военнослужащий резерва, которому сейчас сказали подготовиться к нескольким месяцам боевых действий, предусматривающих "бой, победу и управление".

Но аналитики по обороне говорят, что непонятно, сможет ли ЦАХАЛ достичь этих целей в течение нескольких месяцев, учитывая истощение имеющихся сил и необходимость развернуть, как они говорят, по меньшей мере четыре дивизии боевых солдат.