Представители Израиля и ХАМАС пока не могут согласовать вторую фазу перемирия

Представители Израиля и палестинского движения ХАМАС пока не могут добиться прогресса на переговорах о следующей фазе перемирия в секторе Газа. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на египетский источник.

По его информации, в пятницу "переговоры не были хорошими, нет никакого прогресса".

По данным собеседника агентства, делегация ХАМАС настаивала на выводе израильских войск из Газы, а Израиль на это не был готов.

Ранее поступали сообщения, согласно которым израильская сторона предлагала продлить нынешнюю, первую, фазу перемирия. В ХАМАС эту идею отвергли.

Переговоры проходят при посредничестве Египта, Катара и США.

Первая фаза перемирия в Газе завершается в субботу. Предполагается, что вторая фаза должна предусматривать завершение процесса обмена заложниками и заключенными. Кроме того, израильская сторона должна вывести войска из сектора Газа.

Заключительная, третья фаза перемирия, согласно утвержденному ранее в этом году плану, должна будет предусматривать восстановление пострадавшей от боевых действий Газы, решение вопроса о том, как дальше управлять этой палестинской территорией.