Израиль ликвидировал двух командиров ХАМАС

Израильские военные ликвидировали двух командиров радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, за последние несколько дней ЦАХАЛ и Служба общей безопасности (ШАБАК) нанесли удары по террористическим объектам и боевикам по всему сектору Газа с целью ослабить военный потенциал ХАМАС и устранить угрозы еврейскому государству и его военнослужащим.

В ходе этих бомбардировок был уничтожен заместитель командира бригады "Газа" Ахмед Шимали. Он отвечал за операции, планирование наступательной стратегии и формирование сил бригады в рамках подготовки ХАМАС к вылазке 7 октября 2023 года, а также за развертывание сил бригады "Газа" во время войны.

Кроме того, ликвидирован командир батальона "Шуджаия" Джамиль Вадия. В свое время он сменил на этом посту Вессама Фархата, ликвидированного в декабре 2023 года. Вадия участвовал в атаке противотанковыми ракетами на школьный автобус в апреле 2011 года, в результате которой погиб 16-летний подросток.

"ЦАХАЛ и ШАБАК продолжат борьбу с террористической организацией ХАМАС с целью устранения любой угрозы Государству Израиль", - подчеркивается в заявлении армейской пресс-службы.